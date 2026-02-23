Zwischenbrugger bester Österreicher auf Rang 18

Nein, so hatte man sich im rot-weiß-roten Skiteam den Europacup-Riesentorlauf in Norefjell wirklich nicht vorgestellt. Beim Schweizer Doppelsieg landete der Vorarlberger Noel Zwischenbrugger als bester Österreicher auf Rang 18. Die Hoffnung:
„Momentan ist die Situation einfach schwierig für mich“, gestand Noel Zwischenbrugger, nachdem er am Montag beim Europacup-Riesentorlauf in Norefjell zwar bester ÖSV-Läufer wurde, allerdings nicht über Rang 18 hinauskam. 1,99 Sekunden hinter dem Schweizer Fadri Janutin, der vor seinem in der RTL-Gesamtwertung führenden Landsmann Sandro Zurbrügg und dem Südtiroler Tobias Kastlunger triumphierte.
Rückfall in der Gesamtwertung
Nach starken Resultaten – darunter sieben Top-15-Ergebnissen und ein zweiter Platz beim EC-Riesentorlauf in Turnau – im Dezember und Jänner lief es für den 24-Jährigen zuletzt in der Tat nicht mehr rund. Das höchste der Gefühle? Ein 16. Rang beim EC-RTL in Berchtesgaden vor zehn Tagen. Die Folge: Ein Rückfall in der Disziplinenwertung, wo der Mellauer vor den letzten beiden Saisonrennen als Neunter schon 138 Zähler hinter den Top-3 und damit einem fixen Weltcupticket für die neue Saison liegt. Darum lautet die Devise für den zweiten Norefjell-RTL am Dienstag: Angriff! „Ziel ist es sicher wieder in Richtung der Top-5 zu kommen.“
Greber und Bereuter in Mellau
Tolle Nachrichten gibt es für die Mellauer Skifans: Bei den FIS-Slaloms am 14. und 15. März wird Lokalmatador Jakob Greber dabei sein und Leo Bereuter gibt ein Comeback.
