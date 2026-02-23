Zwischenbrugger bester Österreicher auf Rang 18

Rückfall in der Gesamtwertung

Nach starken Resultaten – darunter sieben Top-15-Ergebnissen und ein zweiter Platz beim EC-Riesentorlauf in Turnau – im Dezember und Jänner lief es für den 24-Jährigen zuletzt in der Tat nicht mehr rund. Das höchste der Gefühle? Ein 16. Rang beim EC-RTL in Berchtesgaden vor zehn Tagen. Die Folge: Ein Rückfall in der Disziplinenwertung, wo der Mellauer vor den letzten beiden Saisonrennen als Neunter schon 138 Zähler hinter den Top-3 und damit einem fixen Weltcupticket für die neue Saison liegt. Darum lautet die Devise für den zweiten Norefjell-RTL am Dienstag: Angriff! „Ziel ist es sicher wieder in Richtung der Top-5 zu kommen.“