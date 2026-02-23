Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bitteres Ergebnis

Zwischenbrugger bester Österreicher auf Rang 18

Vorarlberg
23.02.2026 18:55
Momentan läuft es für Noel Zwischenbrugger nicht nach Wunsch.
Momentan läuft es für Noel Zwischenbrugger nicht nach Wunsch.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Nein, so hatte man sich im rot-weiß-roten Skiteam den Europacup-Riesentorlauf in Norefjell wirklich nicht vorgestellt. Beim Schweizer Doppelsieg landete der Vorarlberger Noel Zwischenbrugger als bester Österreicher auf Rang 18. Die Hoffnung: 

0 Kommentare

„Momentan ist die Situation einfach schwierig für mich“, gestand Noel Zwischenbrugger, nachdem er am Montag beim Europacup-Riesentorlauf in Norefjell zwar bester ÖSV-Läufer wurde, allerdings nicht über Rang 18 hinauskam. 1,99 Sekunden hinter dem Schweizer Fadri Janutin, der vor seinem in der RTL-Gesamtwertung führenden Landsmann Sandro Zurbrügg und dem Südtiroler Tobias Kastlunger triumphierte.

Noel Zwischenbrugger
Noel Zwischenbrugger(Bild: GEPA)

Rückfall in der Gesamtwertung
Nach starken Resultaten – darunter sieben Top-15-Ergebnissen und ein zweiter Platz beim EC-Riesentorlauf in Turnau – im Dezember und Jänner lief es für den 24-Jährigen zuletzt in der Tat nicht mehr rund. Das höchste der Gefühle? Ein 16. Rang beim EC-RTL in Berchtesgaden vor zehn Tagen. Die Folge: Ein Rückfall in der Disziplinenwertung, wo der Mellauer vor den letzten beiden Saisonrennen als Neunter schon 138 Zähler hinter den Top-3 und damit einem fixen Weltcupticket für die neue Saison liegt. Darum lautet die Devise für den zweiten Norefjell-RTL am Dienstag: Angriff! „Ziel ist es sicher wieder in Richtung der Top-5 zu kommen.“

Lesen Sie auch:
Noel Zwischenbrugger holte in Turnau sein drittes Podest.
Sieger oder Zweiter?
Verwirrung um Podestplatz von ÖSV-Riesentorläufer
21.01.2026
Bachler gewinnt
ÖSV-Riesentorläufer am Weg zum Super-G-Spezialist?
16.01.2026
ÖSV-Herr gibt zu:
„In Copper war ich einfach nicht gut genug“
03.12.2025

Greber und Bereuter in Mellau
Tolle Nachrichten gibt es für die Mellauer Skifans: Bei den FIS-Slaloms am 14. und 15. März wird Lokalmatador Jakob Greber dabei sein und Leo Bereuter gibt ein Comeback.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
23.02.2026 18:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 10°
Symbol bedeckt
Bludenz
6° / 13°
Symbol bedeckt
Dornbirn
7° / 14°
Symbol bedeckt
Feldkirch
6° / 14°
Symbol bedeckt

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
172.768 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
158.822 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
140.699 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3635 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
893 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Vorarlberg
Bitteres Ergebnis
Zwischenbrugger bester Österreicher auf Rang 18
Nach Shoah-Sager
Auch Historiker-Quintett fordert Kinz-Rücktritt
Meisterkonzerte
Erfrischend kosmopolitisch
Unfall im Klostertal
Pkw krachte gegen Baum und Lärmschutzwand
Ex-Fußballfunktionär
Spielerinnen gefilmt: Nur sieben Monate bedingt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf