Feurstein möchte im Duell der 2001er mitmischen

„Olympia war für mich auf jeden Fall ein ganz spezielles und auch lässiges Erlebnis“, sagt der Mellauer Lukas Feurstein. „Wirklich viel gebracht hat es mir aber nicht. Darum war ich dann doch ganz froh, als ich wieder daheim war.“ Der 24-Jährige war zwar als einzig nominierter ÖSV-Athlet in allen vier Disziplinen startberechtigt gewesen – hatte jedoch nur als Ersatzathlet das Olympia-Ticket gelöst und wäre nur im Falle einer Verletzung eines anderen Österreichers zum Einsatz gekommen. Da dies nicht der Fall war, trat der Head-Pilot nach der Team-Kombination die Heimreise in den Bregenzerwald an.