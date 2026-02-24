Vorteilswelt
Schwerpunktkontrollen

Polizei zieht vier Alkolenker aus dem Verkehr

Vorarlberg
24.02.2026 17:25
Gleich bei vier Personen zeigte das Testgerät einen zu hohen Wert.
Gleich bei vier Personen zeigte das Testgerät einen zu hohen Wert.(Bild: sos)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Bedienstete der  Polizeiinspektionen Bregenz und Hörbranz Verkehrskontrollen im Bereich Bregenz und Leiblachtal durchgeführt. Dabei gab es einiges zu beanstanden. 

0 Kommentare

Gleich vier alkoholisierte Fahrer wurden aus dem Verkehr gezogen. Weitere zwei Personen waren ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs. Nach den Kontrollen werden auch die Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Bregenz einiges zu tun haben: Insgesamt wurden 19 Verwaltungstatbestände  angezeigt. Zudem mussten ein Gerichtsdelikt angezeigt und acht Organmandate ausgestellt werden.

Vorarlberg
24.02.2026 17:25
Vorarlberg
