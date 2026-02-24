Polizei zieht vier Alkolenker aus dem Verkehr
Schwerpunktkontrollen
In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Bedienstete der Polizeiinspektionen Bregenz und Hörbranz Verkehrskontrollen im Bereich Bregenz und Leiblachtal durchgeführt. Dabei gab es einiges zu beanstanden.
Gleich vier alkoholisierte Fahrer wurden aus dem Verkehr gezogen. Weitere zwei Personen waren ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs. Nach den Kontrollen werden auch die Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Bregenz einiges zu tun haben: Insgesamt wurden 19 Verwaltungstatbestände angezeigt. Zudem mussten ein Gerichtsdelikt angezeigt und acht Organmandate ausgestellt werden.
