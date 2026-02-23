Erfrischend kosmopolitisch

Das sollte auch beim nächsten Stück, dem Cellokonzert von Samuel Barber, so sein, wenngleich das Orchester sich hier auch wunderbar zurücknehmen konnte. So gelang ein faszinierendes Ganzes zusammen mit dem hierzulande bestens bekannten Cellisten Maximilian Hornung. Der sympathische Augsburger zog das Publikum vom ersten Moment an in seinen Bann mit seinem klaren Ton und seinem Spiel, das technische Steilvorlagen mühelos meisterte. Die musikalische Komplexität des ersten Satzes bewältigte er ebenso schlüssig, wie er die traumverlorene Stimmung des zweiten zauberte. Nach dem energetischen Finalsatz bleibt die Frage, warum dieses wunderbare Konzert nicht öfter in den Konzertprogrammen zu finden ist. Mit einem sehr frei gespielten Satz aus einer Cellosuite von Bach dankte Hornung für den begeisterten Applaus. Dieses ruhige Werk schlug die Brücke zu der ganz neuen Klangwelt, die das Orchester aus Montpellier nach der Pause erschuf.