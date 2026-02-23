Vorteilswelt
Nach Shoah-Sager

Auch Historiker-Quintett fordert Kinz-Rücktritt

Vorarlberg
23.02.2026 17:55
Noch in derselben Sitzung des Vorarlberger Landtags trat Hubert Kinz zweimal ans Rednerpult, um die Dinge klarzustellen.
Noch in derselben Sitzung des Vorarlberger Landtags trat Hubert Kinz zweimal ans Rednerpult, um die Dinge klarzustellen.(Bild: SoS)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Mit Werner Bundschuh, Kurt Greussing, Gernot Kiermayr, Meinrad Pichler und Harald Walser fordern gleich fünf Vorarlberger Historiker den Rücktritt von Hubert Kinz als Landtagsvizepräsident.

0 Kommentare

In ihrer Stellungnahme schreiben die fünf Historiker, dass der FPÖ-Politiker in seiner Landtagsrede zur Erinnerungskultur die Shoah verharmlost habe. Damit verfüge er nicht über die erforderliche „ethische Qualifikation“ für das Amt des Landtagsvizepräsidenten.

Kinz war nach seinem Sager noch zweimal ans Rednerpult getreten. Das erste Mal stellte er klar, dass er die „Gräueltaten der NS-Zeit und der Shoah aufs Tiefste verachtet“. Alles andere sei eine Unterstellung. Beim zweiten Mal betonte er: „Ich habe mit keinem meiner Worte beabsichtigt, die Shoah zu verniedlichen.“ Sollte dies anders verstanden worden sein, distanziere er sich davon.

Die Causa Kinz dürfte den Landtag wohl noch etwas länger beschäftigen. Auch die Oppositionsparteien hatten den Rücktritt gefordert und einen Antrag eingebracht.

Vorarlberg
23.02.2026 17:55
Vorarlberg
