Auch Historiker-Quintett fordert Kinz-Rücktritt

Kinz war nach seinem Sager noch zweimal ans Rednerpult getreten. Das erste Mal stellte er klar, dass er die „Gräueltaten der NS-Zeit und der Shoah aufs Tiefste verachtet“. Alles andere sei eine Unterstellung. Beim zweiten Mal betonte er: „Ich habe mit keinem meiner Worte beabsichtigt, die Shoah zu verniedlichen.“ Sollte dies anders verstanden worden sein, distanziere er sich davon.