Tausende strömen wieder für saubere Landschaft aus

Littering ist noch immer noch ein echtes Problem

So bewundernswert es ist, dass derart viele Menschen quer durch die Bevölkerung ihre Freizeit opfern und sich in den Dienst einer sauberen Umwelt stellen, so ändert das nichts an der Tatsache, dass Littering noch immer ein echtes Problem ist. „Unachtsam weggeworfener Abfall ist weit mehr als nur ein ästhetisches und ökologisches Thema“, so Wöß-Krall. Denn wenn die Landschaft vermüllt wird, zeuge das auch von gesellschaftlichen Missständen.