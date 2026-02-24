Vorteilswelt
Trend in Vorarlberg

Tausende strömen wieder für saubere Landschaft aus

24.02.2026 04:59
Bei der Landschaftsreinigung im Frühling machen jedes Jahr Tausende Vorarlberger von Jung bis ...
Bei der Landschaftsreinigung im Frühling machen jedes Jahr Tausende Vorarlberger von Jung bis Alt mit.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Es ist wieder Zeit für die traditionelle Landschaftsreinigungsaktion in Vorarlberg: Rund 16.000 Landsleute werden auch in diesem Frühjahr wieder ausschwärmen, um ein starkes Zeichen gegen „Littering“ zu setzen.

Es hat Tradition im Ländle, dass sich jedes Frühjahr abertausende Helferinnen und Helfer auf den Weg machen, um achtlos weggeworfenen Abfall von Straßenrändern, Grünflächen und aus Gewässern zu entfernen. „Mit Stolz kann man sagen, dass die Landschaftsreinigung mittlerweile eine der größten Freiwilligeninitiativen in Vorarlberg ist“, weiß Katharina Wöß-Krall, Bürgermeisterin von Rankweil und Vizepräsidentin des Vorarlberger Gemeindeverbandes, diese Form der aktiven Bürgerbeteiligung zu schätzen. Im vergangenen Jahr haben 16.000 Freiwillige insgesamt rund 45 Tonnen Müll eingesammelt.

Littering ist noch immer noch ein echtes Problem
So bewundernswert es ist, dass derart viele Menschen quer durch die Bevölkerung ihre Freizeit opfern und sich in den Dienst einer sauberen Umwelt stellen, so ändert das nichts an der Tatsache, dass Littering noch immer ein echtes Problem ist. „Unachtsam weggeworfener Abfall ist weit mehr als nur ein ästhetisches und ökologisches Thema“, so Wöß-Krall. Denn wenn die Landschaft vermüllt wird, zeuge das auch von gesellschaftlichen Missständen.

„Jedes Jahr ein starkes Bild“
Umso wichtiger sei es, dem etwas entgegenzusetzen, betont Landesrat Christian Gantner: „Wenn im Frühjahr landesweit Menschen mit Handschuhen und Säcken unterwegs sind, dann ist das für mich jedes Jahr ein starkes Bild. Es zeigt, wie sehr den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern ihre Umwelt am Herzen liegt. Diese Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen – freiwillig, aus Überzeugung und oft ganz selbstverständlich –, erfüllt mich mit großem Respekt.“

Daten und Fakten

Die Landschaftsreinigung 2026 steht unter dem Motto „Saubere Umwelt braucht Dich!“ und findet von 21. März bis 25. April statt. Die Gemeinden stellen die Infrastruktur für die Sammelaktionen zur Verfügung und koordinieren die Termine. Alle Informationen unter: Umwelt Vorarlberg

Letztlich ist die Landschaftsreinigung auch Ausdruck gelebter Gemeinschaft – man ist mit der Familie, Freunden, Vereinskameraden oder Nachbarn unterwegs, packt gemeinsam an, kommt ins Gespräch und freut sich am Ende über das Geleistete. Kurz: Die Landschaftsreinigung gibt Zeugnis davon, dass im Ländle Solidarität noch immer gelebt wird.

Bewusstseinswandel stellt sich ein
Zudem hat die Aktion einen erzieherischen Effekt. So lässt sich über die Jahre ein echter Bewusstseinswandel feststellen. Immer mehr Menschen heben Abfall ganz selbstverständlich auf und achten zudem darauf, den Müll richtig zu trennen. Die Zeiten, in denen man Autoreifen und Kühlschränke einfach im nächsten Tobel deponiert hat, scheinen jedenfalls vorbei.

