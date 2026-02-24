Sanierungsarbeiten vor und im Pfändertunnel

Ab 2. März starten die Arbeiten zur Sanierung der technischen Sicherheitseinrichtungen im Pfändertunnel. In der Zeit von 20 bis 5 Uhr wird deshalb die Oströhre für den gesamten Verkehr gesperrt und ein Gegenverkehrsbereich in der Weströhre eingerichtet. Während des Baustellenbetriebs wird die erlaubte Maximalgeschwindigkeit auf 60 km/h beschränkt. Außerhalb der geplanten Nachtsperren stehen beide Tunnelröhren wie gewohnt zur Verfügung.

Ausnahmen rundum die Feiertage

An besonders verkehrsreichen Tagen (wie zu Christi Himmelfahrt, Fronleichnam oder während der Bregenzer Festspiele) und an den Wochenenden wird der Pfändertunnel auch in der Nacht ohne Einschränkungen befahrbar sein. Es ist geplant, die baulichen Maßnahmen bis Ende Oktober 2026 abzuschließen. Die Asfinag investiert 34 Millionen Euro in die Erhöhung der Verkehrssicherheit im Pfändertunnel.