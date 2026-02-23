Lawinengefahr in Vorarlberg bleibt weiter hoch

Lawinen könnten aktuell im Ländle in allen Expositionen bereits von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden – und dies sogar in Form von Fernauslösungen aus flachen Bereichen. Die Gefahrenlage nimmt mit der Höhe zu: „Für Aktivitäten abseits gesicherter Bereiche sind die Verhältnisse sehr gefährlich“, heißt es dazu im Vorarlberger Warnbericht.Vereinzelt seien sehr große Spontanlawinen möglich, die bis in tiefere Lagen vorstoßen könnten. Durch die Neuschneemengen zu Ende der Woche sowie Windverfrachtungen sei die Schneedecke überaus instabil.