Lawinengefahr in Vorarlberg bleibt weiter hoch

Keine Entwarnung gibt es in Sachen Lawinengefahr, die Situation im Ländle bleibt heikel: Oberhalb der Baumgrenze gilt flächendeckend Warnstufe 4, besonders abseits der Pisten sind die Risiken kaum zu kalkulieren.
Lawinen könnten aktuell im Ländle in allen Expositionen bereits von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden – und dies sogar in Form von Fernauslösungen aus flachen Bereichen. Die Gefahrenlage nimmt mit der Höhe zu: „Für Aktivitäten abseits gesicherter Bereiche sind die Verhältnisse sehr gefährlich“, heißt es dazu im Vorarlberger Warnbericht.Vereinzelt seien sehr große Spontanlawinen möglich, die bis in tiefere Lagen vorstoßen könnten. Durch die Neuschneemengen zu Ende der Woche sowie Windverfrachtungen sei die Schneedecke überaus instabil.
In den nächsten Tagen soll die Lawinengefahr zwar allmählich zurückgehen, die Situation für Wintersportler bleibe aber „sehr heikel“. Von Touren im freien Gelände sollte also unbedingt abgesehen werden!
