Schwere Schultaschen schädigen die Rücken der Kids

3,6 kg bei 30 kg Körpergewicht - so viel dürfte eine gefüllte Schultasche eigentlich wiegen. Die Realität sieht natürlich anders aus, in den meisten Fällen ist einfach zu viel drin! Die Folgen können schwerwiegend sein: Falsch eingestellte Taschen sowie große Lasten vermögen bei Kindern schnell zu Rückenschmerzen zu führen und langfristig Haltungsschäden zu begünstigen, da die kindliche Wirbelsäule noch mitten in der Entwicklung ist.