„Auf unseren Bächen ist man doppelt so schnell“

„Krone“: Was wird vorausgesetzt, um als Kajakfahrer in einen Fluss einzusteigen?

Michael Waldburger: Es braucht eine gewisse Vorerfahrung. Mit Anfängern geht es aber auch. Ich gehe am Teich für eineinhalb Stunden ein bisschen üben und dann fahre ich einen kurzen Abschnitt auf der Isel.