„Glaube nicht, dass wir erst 2024 wählen werden“

Letzte Frage: Was machen Sie in den Parlamentsferien?

Die vergangenen Wochen war ich viel in meinem Geschäft in Bregenz. Dann steht noch eine Radreise von Garmisch bis an den Gardasee auf dem Programm. Meine Lebensgefährtin und ich fahren mit dem E-Mountainbike - denn es sind doch fünf Tage mit jeweils 1500 Höhenmetern und 100 Kilometern. Dabei hoffe ich auf gutes Wetter, vor allem am Reschen- und am Fernpass. Ich bin ehrlich gesagt ein Schönwetter-Radler.