Leser über Unwetter: „Bin um mein Leben gefahren“

Der Gewittersturm in Österreich sorgte für viele Schicksalsschläge: Zwei Mädchen kamen in Kärnten tragisch zu Tode, und auch drei Wanderinnen in Niederösterreich verloren durch entwurzelte Bäume ihr Leben. Einige unsere Leser mussten ebenfalls gegen das Gewitter ankämpfen und berichten hier von ihren Erlebnissen!