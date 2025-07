„Klassentreffen“: Promis schwärmten von Starnacht

Nino de Angelo, Pupo, Michael Patrick Kelly – bei der Starnacht am Wörthersee gaben sich die Stars die Klinke in die Hand. Beim Startalk wurde geschwärmt: „Es ist wie ein Klassentreffen“, so Melissa Naschenweng. Außerdem im Video: Wer über die Kraft solcher Abende sprach – und was Barbara Schöneberger und Hans Sigl manchmal beschäftigt!