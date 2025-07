Haider: „Das ist der größte Vertrauensbeweis“

142.500 Karten sind bereits verkauft – am 9. Juli feiern die Seefestspiele in Mörbisch mit „Saturday Night Fever“ Premiere. Was das Publikum bei der spektakulären Show erwartet, warum Haider schon bis 2029 vorplant – und inwiefern er seine verstorbene Mutter noch spürt? Das alles und mehr verriet er im Talk bei „Krone zu Mittag“.