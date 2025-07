Starnacht am Wörthersee: Neue Hits und Gassenhauer

Stunden später ging die Party dann so richtig ab – entzündet durch Kärntner Musikpower: Nik P. und Melissa Naschenweng brachten die Fans so gleich auf Betriebstemperatur. Die Nockis heizten mit einem Hit-Medley die Stimmung weiter an – und sorgten mit Italo-Schlagerlegende Pupo und ihrem gemeinsamen Lied „Felicita“ für beschwingte Urlaubsromantik. Mit Julia Steen und Charlien war die Bühne ebenfalls fest in Kärntner Händen.