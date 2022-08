Wie ein Sturm Familien in immense Trauer stürzte

Glück im Unglück

Mehrere Schutzengel dürfte der 13-jährige Moritz aus Wolfsberg gehabt haben. Er war am Donnerstag - wie so oft - mit zwei 15-jährigen Freunden am St. Andräer See fischen gewesen. „Da wir am Abend einen Termin hatten, habe ich Moritz gesagt, dass ich ihn um 15 Uhr am See holen komme und er pünktlich fertig sein soll“, erzählt seine Mutter Roswitha Haspitz und ergänzt: „Sein Fischerzelt stand genau unter einem der großen Bäume, die entwurzelt wurden und umstürzten. Wäre er, wie sonst üblich, bis zum späten Nachmittag geblieben, wäre mein Sohn darunter begraben worden!“