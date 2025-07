Wegen Logistikzentrum kommt Ort nicht zur Ruhe

Nachdem im Vorjahr in Ried die Pläne für ein Logistikzentrum an der A 9 scheiterten, soll dieses nun an der B 138 errichtet werden. Wieder laufen Anrainer Sturm. Auch die Bürgerinitiative, die schon vergangenes Jahr auf die Barrikaden stieg, ist bei den Protesten wieder federführend dabei.