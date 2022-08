„Verletzte sind schreiend auf uns zugerannt!“

In erster Linie wird mit den Kollegen über Erlebtes gesprochen und der Einsatz nochmals beleuchtet – so auch gestern noch vor Ort. Vom Roten Kreuz gibt es neben dem Kriseninterventionsteam auch speziell ausgebildete Mitarbeiter, die Stressreaktionen erkennen und darauf achten, wie es den Einsatzkräften geht. In Gesprächen zum Thema Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen kann – je nachdem wie lang man will und braucht – über das Erlebte geredet werden. So fällt das Verarbeiten oft leichter.