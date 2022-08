Gefährlicher Mix: Erst Starkregen, dann Orkansturm

Gefährliches Gewitterphänomen

Gewitterlinien können sich vor Tiefdruckgebieten bilden, wenn sich einzelne Zellen zusammenschließen. Die Gewitter in so einem System verstärken sich gegenseitig.„An der Spitze von Gewitterlinien stürzt mit dem Niederschlag eisig kalte Luft Richtung Boden“, beschreibt Michael Tiefgraber das Phänomen: „Wenn der Regen und die kalte Luft dann, so wie gestern, auf eine heiße und trockene Schicht treffen, bilden sich plötzlich orkanartige Sturmböen.“ Diese Böen, die Geschwindigkeiten von über 100 km/h erreichten, entwurzelten die Bäume am St. Andräer See, die dann auf die Badegäste stürzten.