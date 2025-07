„Die Jungen studieren, die Alten hackeln?“

Politikversagen: „Das Problem ist nicht vom Himmel gefallen“

Viele Leser machen vor allem die Politik für die aktuelle Situation verantwortlich. Ihrer Ansicht nach wurden in den letzten Jahrzehnten gravierende Fehler gemacht: Lehrberufe wurden abgewertet und junge Menschen massenhaft in Studiengänge gedrängt, obwohl dringend Handwerker gebraucht werden: „Jetzt wundern sich alle an ihren Schreibtischen, dass niemand mehr da ist, der diese baut!“