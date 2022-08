Ganz Kärnten trauert über den Tod von zwei Mädchen

Auch Politiker zeigen sich nach der Tragödie am St. Andräer See tief betroffen. „Es ist das Schlimmste, was man sich als Politikerin vorstellen kann, wenn so etwas in der eigenen Gemeinde passiert. Die Fassungslosigkeit ist allgegenwärtig“, sagt Maria Knauder, Bürgermeisterin von St. Andrä, sichtlich betroffen.