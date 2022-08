Verwirrung um plötzliches Parkverbot am Wörthersee

Fläche gehört Privatperson

„Tatsächlich ist es so, dass diese Ausbuchtung an der Straße bereits seit 1997 einer Privatperson gehört“, erklärt Thomas Unterüberbacher, der Leiter des Straßenbauamtes Klagenfurt. Als damals die Landesstraße gebaut wurde, habe der Anrainer die Kosten mitgetragen. Es habe sich also nie um öffentliche Parkplätze gehandelt, da die Landesstraße den Grund des Anrainers durchschneidet.