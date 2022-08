Keine Sonderbewachung für Goalgetter Pecirep

Mit Leader Stripfing hat Aufsteiger Scheiblingkirchen heute in der Ostliga ein echtes Schwergewicht vor der Brust - besonders in der Abwehr. Denn Darijo Pecirep erzielte in drei Partien bereits sieben Tore. „Er ist im Prinzip ein kompletter Stürmer“, warnt Trainer Christoph Knaller, der ganz genau weiß, wie der Angreifer tickt.



Logisch, wenn nicht er, wer dann? Knaller genießt in der Drittklassigkeit Legendenstatus, hält mir 127 Treffern noch immer den Allzeitrekord. „Es wird aber keine Sonderbewachung geben. Wir müssen das im Kollektiv verteidigen und jene Spieler, die ihn in Szene setzen, neutralisieren.“

Im Klartext: Der Goalgetter soll bereits im Ansatz entwaffnet werden. Knaller lacht: „Da wartet viel Arbeit auf uns. Es gibt ja recht viele Spieler, die dort kicken können.“ In Scheiblingkirchen avancierte zuletzt übrigensein „Sechser“ zum Vollstrecker. Daniel Ressler traf schon dreimal. „Er kann mit seiner Wucht jedem Gegner in der Liga weh tun.“