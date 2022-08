Die kleine Botin hat Spartipps zum Schulstart

Die nächsten Wochen und Monate werden finanziell hart, so viel ist fix. Es stehen Anschaffungen zum Schulstart an, die Kinder brauchen neue, größere Kleidung und bestimmt mindestens zwei Paar neue Schuhe für den Herbst. Die Zeit von Ende August bis Weihnachten ist für Familien finanziell extrem belastend. Natürlich spüren auch wir das in unserem Familienbudget und „am Ende des Geldes ist gefühlt oft zu viel Monat“ übrig. Ich habe deshalb schon vor Jahren einen Sparplan entwickelt, der sich bewährt hat. Hier die wichtigsten Tipps daraus: