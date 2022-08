Mähdrescher begann bei Erntearbeiten zu brennen

Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg war am frühen Mittwochnachmittag mit einem Mähdrescher auf einem Acker in Pöls-Oberkurzheim (Bezirk Murtal) im Einsatz, als er plötzlich Rauchgeruch in der Fahrerkabine bemerkte. Wie er gleich feststellte, stieg aus dem Heck des Mähdreschers Rauch auf.