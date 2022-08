Die Steirer haben bereits das Motorrad-Fieber

Erstmals seit 2019 gibt es die Stars der MotoGP wieder hautnah zu erleben. Mittwoch Abend gaben die KTM-Piloten Miguel Oliveira und Brad Binder in Graz eine Autogrammstunde. Zahlreiche Fans nutzten die Gunst der Stunde und sicherten sich die ein oder andere Unterschrift und Fotos mit den Assen. Ein junger Mann kam sogar mit seiner Motocross. Anschließend besuchte das Duo, das am Sonntag den Heimsieg beim WM-Lauf am Red Bull Ring ins Visier nimmt, den Newsroom der „Steirerkrone“. Klicken Sie sich durch die besten Bilder.