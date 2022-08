Wirbel um horrend teure Handyrechnung für Ukrainer

„Wir haben von Drei keine Mitteilung bekommen, dass mit 1. August das Gratis-Angebot beendet wird“, ärgert sich Gerald Rubmer, Vize-Bürgermeister von Luftenberg, der im April eine ukrainische Familie (Mann, Frau und drei Kinder) bei sich zu Hause aufgenommen hat. „Da Viktoriia eine Oma, 91 Jahre alt, in Mykolajiw zurücklassen musste, besorgte ich ihr eine SIM-Karte. So konnte sie zumindest telefonisch mit ihr in Kontakt bleiben. Anrufe über WhatsApp sind leider nur schwer möglich, da in der Ukraine oft kein Internet vorhanden ist“, schildert Rubmer.