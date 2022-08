Airbnb führt neue „Anti-Party-Werkzeuge“ ein

Airbnb hat die Einführung neuer „Anti-Party-Tools“ in den USA und Kanada bekannt gegeben, um „potenziell risikoreiche Reservierungen zu identifizieren“. Das Unternehmen wolle damit verhindern, dass Nutzer seine Plattform missbrauchten, teilte der Unterkunftsvermittler am Dienstag in einem Blogeintrag mit.