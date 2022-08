Roller-Produzent gewinnt Plagiatstreit gegen Vespa

E-Roller made in Germany

Kumpan entwickelt, designet und produziert seine Roller in Remagen im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Line-up besteht aus Elektrorollern der Leistungsklassen 3 kW, 4 kW und 7 kW. Das Topmodell 54i:gnite kostet 7000 Euro, läuft bis zu 100 km/h und bietet eine Reichweite von 80 Kilometer. An Bord sind zwei Akku-Pakete, die zum Laden herausnehmbar sind. Gegen Aufpreis lässt sich die Reichweite mit einem dritten Akku um 50 Prozent steigern, der Steckplatz dafür ist vorhanden.