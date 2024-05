ÖLV-Frauen-Staffel auf Bahamas mit Olympia-Chance

„Es wird sicherlich nicht leicht!“

Das rot-weiß-rote Aufgebot besteht nun in dieser Reihenfolge aus Isabel Posch, Magdalena Lindner, Karin Strametz und Viktoria Willhuber sowie Ersatzläuferin Katharina Stadler. Am Samstag (MESZ, Sonntag, 1.50 Uhr) qualifizieren sich in vier Vorläufen die jeweils zwei schnellsten Staffeln, am Sonntag (MESZ, Montag, 1.40 Uhr) geht es in drei Zeitläufen um die restlichen sechs Tickets.