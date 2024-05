Massive Verzögerung bei Brückenanhebung auf A10

„Hat es so noch nie gegeben“

Und erklärt weiters: „Da geht es vor allem um die richtigen Arbeitsmaterialien, das Montieren der Pfeilerköpfe, um das genaue Arbeiten bei den Hebevorrichtungen. Man will ja nichts überstürzen, Sorgfalt ist geboten.“ Der Asfinag-Sprecher verweist auf die außergewöhnlichen Herausforderungen auf der Baustelle: „Es ist ja keine alltägliche Tätigkeit. Eine Brückenanhebung auf einer Länge von 600 Metern hat es bei uns in dieser Form noch nie gegeben.“