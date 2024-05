GAK besiegt Admira 1:0! Titel am Sonntag möglich

Der GAK ist dem Meistertitel in der 2. Liga wieder einen bedeutenden Schritt nähergekommen! Mit dem 1:0-Heimsieg vom Freitag gegen den FC Admira Wacker lebt die Möglichkeit, dass die Grazer bereits in eineinhalb Tagen in der Zuschauerrolle die Bundesliga-Rückkehr feiern dürfen. Gewinnt die SV Ried am Sonntag (10.30 Uhr) nicht bei der Vienna, ist vier Runden vor Schluss rechnerisch alles klar.