„Blutleerer Auftritt! So geht es nicht weiter!“

Michael Wimmer (Austria-Trainer): „Wir sind in der ersten Halbzeit nicht auf dem Platz gewesen, das war ein blutleerer Auftritt, für den ich komplett verantwortlich bin. Lustenau wollte gewinnen, wir wollten auch gewinnen, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen. Das hat man aber nicht gesehen. Es ist eine Einstellungssache, Lustenau hat es uns in der ersten Halbzeit vorgemacht. Die wollten jeden Zweikampf gewinnen, das haben wir nicht geschafft. Sie waren bissig von der ersten Minute an, wir nicht. Da ist es schwer, den Schalter dann umzulegen. Dass Plavotic schießt war abgemacht. Die erste Halbzeit war nicht zu erklären, da müssen wir uns klar die Meinung sagen, weil so geht es nicht weiter.“