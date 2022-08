„Wir müssen die Köpfe jetzt wieder hochkriegen“

Diese Woche bereiten sich die Messestädter intensiv auf ihren nächsten Gegner vor, am Samstag reisen sie nach Lafnitz - eventuell sogar vollzählig, hofft der Sportchef. Die Steirer starteten mit zwei Siegen und zwei Niederlagen, waren in den letzten Jahren aber immer eines der stärkeren Teams der Liga. „Zwei Punkte hätten wir bisher machen können, das haben wir versäumt“, meint Orie, „jetzt müssen wir dafür etwas Unerwartetes tun und so einen Gegner schlagen.“