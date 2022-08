Ehemaliger KPÖ-Landessprecher gestorben

Der ehemalige Salzburger KPÖ-Landessprecher Josef Enzendorfer ist am Sonntag, 14. August, im Alter von 67 Jahren in der Stadt Salzburg nach langer Krankheit gestorben. Er hatte sich seit 1978 in der KPÖ engagiert. Der Salzburger KPÖ-Plus-Gemeinderat Kay-Michael Dankl und der Salzburger KZ-Verband/Verband der Antifaschisten und Antifaschistinnen (VdA), bei dem Enzendorfer von 2007 bis 2021 Vorsitzender war, trauerten um das Ableben des gebürtigen Oberösterreichers.