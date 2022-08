Der Südwesten Europas kämpft weiterhin mit Bränden

Europäische Länder wie Frankreich, Spanien und Portugal haben in diesem Sommer mit massiven Waldbränden zu kämpfen. Zehntausende Hektar Wald wurden bereits zerstört. In Bordeaux breiten sich die Feuer vorerst nicht mehr weiter aus, in Tschechien konnte nun ein Waldbrand an der Grenze zu Deutschland nach 20 Tagen gelöscht werden.