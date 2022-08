Hilferuf erhört: NÖ-Florianis helfen in Frankreich

Helfen, wo auch immer Hilfe gebraucht wird – die heimischen Feuerwehren zeigen aktuell wieder ihre großartige Einsatzbereitschaft im unentgeltlichen Dienst am Nächsten. So auch dieser Tage bei den verheerenden Waldbränden in der Region Bordeaux im Südwesten Frankreichs. Nach einem Hilfegesuch der Franzosen rückten bereits Donnerstagabend rund 80 Kameraden des NÖ-Landesfeuerwehrverbands mit schwerem Gerät in Richtung Krisengebiet aus, der zweite Teil folgte gestern auf dem Luftweg.