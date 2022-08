Führender Taliban-Geistlicher Haqqani getötet

Bei einem Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist der führende Geistliche der radikal-islamischen Taliban, Scheich Rahimullah Haqqani, ums Leben gekommen. Der Angriff fand in einem Religionsseminar statt. Ein beinamputierter Mann habe in seiner Prothese Sprengstoff versteckt und diesen dann gezündet.