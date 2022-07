Taliban stecken Süchtige zum Entzug ins Gefängnis

Auf Hügeln, in Zelten und im Dreck

Obdachlos und süchtig nach lokal produziertem Heroin, Opium und Crystal Meth liegen Hunderte von Männern in der afghanischen Hauptstadt Kabul auf Hügeln verstreut, einige in Zelten, andere im Dreck. Manche sind unter Brücken und sogar in Abwasserkanälen zu finden. Im Rausch versuchen sie, ihr Leid zu vergessen. Der ein oder andere von ihnen ist bereits tot, andere warten darauf. „Es ist in Ordnung zu sterben“, sagt ein Abhängiger zu einem Reporter der Presseagentur AP. Ein anderer bläst einem Hund mithilfe einer Plastikflasche in die Schnauze.