Kabul: Taliban verbieten Bodybuildern Badehosen

Machtübernahme brachte Restriktionen

Nach ihrer Machtübernahme hatten die Islamisten eine moderatere Regierung als während ihrer Herrschaft zwischen 1996 und 2001 versprochen. In den vergangenen Monaten wurden jedoch zahlreiche Freiheiten beschnitten - vor allem von Frauen. So müssen Afghaninnen auf Anordnung von Taliban-Chef Hibatullah Akhundzada in der Öffentlichkeit wieder eine Burka tragen, auch bei der Schulbildung gibt es gewaltige Rückschritte.