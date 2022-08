Die kleine Botin schwört auf Lavendel

Bei mir duftet es in vielen Ecken und in nahezu jedem Raum leicht nach Lavendel. Ich liebe diese Pflanze im Garten und freue mich täglich über die winzigen lila Blüten und das zarte Grün. Lavendel ist dafür bekannt, zu beruhigen und uns einen guten erholsamen Schlaf zu bescheren. Damit einher geht, dass Lavendel auch Angst und Panik lösen kann, was einerseits für ruhigen Schlaf wichtig ist und andererseits jetzt gerade sehr wohl tut.