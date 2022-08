Unglaublich! Jetzt kickt ein Weltmeister für Ried

Diese Fußball-Story könnte auch den Titel „Jeneits von Afrika“ tragen! Allein, weil auf diesem Kontinent der Wechsel von Kingsley Michael (24) vor allem in der 220-Millionen-Einwohner-Nation Nigeria viel mehr mediale Wellen schlägt als hier in Österreich, wo der vom Serie-A-Klub FC Bologna kommende Mittfelfeldakteur ab sofort leihweise für die SV Ried spielen wird. Warum „Kakatrigga“ - so der Spitzname des Teamspielers - in seiner Heimat einen so hohen Stellenwert genießt, erfahren Sie hier . . .