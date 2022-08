Bonus für Eltern, die ihre Kinder daheim betreuen

Feldkirchen setzte schon auf Eltern-Bonus

Außerdem fordert man eine echte Wahlfreiheit für Eltern: „Österreichische Staatsbürger, die ihre Kinder zu Hause betreuen, sollen finanziell unterstützt werden.“ Ein Modell, das in mehreren Gemeinden bereits Realität ist - so zahlt etwa die Marktgemeinde Feldkirchen allen Eltern, die ihre Kinder zwischen ein und drei Jahren zu Hause betreuen, 120 Euro pro Monat. 71 Familien nehmen dieses Angebot aktuell in Anspruch. „Es darf in diesem Bereich keine Denkverbote mehr geben, dafür ist die Lage zu prekär“, warnt Hermann.