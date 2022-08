„Winnetou“: Großer Kult-Held noch ganz klein

60 Jahre ist es her, dass Pierre Brice erstmals in die Rolle des Apachen Winnetou schlüpfte. Was folgte, ist Popkulturgut: zehn weitere Winnetou-Streifen mit Brice und etwa Lex Barker als Old Shatterhand. Nun reitet Winnetou wieder - auch, wenn er noch nicht allzu fest im Sattel sitzt - ist er doch noch recht jung, der Häuptlingssohn. Ein paar, nicht eben geringe Probleme warten aber doch auch jetzt schon auf ihn. Wir verlosen zum Kinostart von „Der junge Häuptling Winnetou“ (11.08.) ein Kinderbogenset von Decathlon!