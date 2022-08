Familienstreit endete mit zwei Messerstichen

Es begann mit einer Rangelei

Am Freitag fuhren Vater (44) und Sohn (20) der einen Familie zu der Tankstelle. Als der Vater ausstieg, liefen zwei Männer des gegnerischen Clans (42 und 44 Jahre alt) auf ihn zu. Es kam zu einer Rangelei, bis einer der Angreifer (42) ein Messer zückte und damit auf den Hals des Älteren (44) zielte. Er soll seinen Kontrahenten am Hinterkopf und am Rücken erwischt haben.