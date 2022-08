Ladetempo im Vergleich: Kia besser als Referenz

Ein wichtiges Entscheidungskriterium beim Kauf eines E-Autos ist dessen Ladegeschwindigkeit. Theorie und Praxis können hier allerdings oftmals deutlich voneinander abweichen, was eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Modellen für den Verbraucher erschwert. Die P3 Group, eine Beratungsgesellschaft aus Stuttgart, gibt deshalb seit einigen Jahren den sogenannten Charging Index heraus, der die Lade-Performance von aktuell am Markt verfügbaren Stromern vergleichbar macht. In diesem Jahr schaffte Kias EV6 den Sprung auf den ersten Rang.