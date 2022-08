Immer öfter gilt: Der Kunde wird’s schon richten

Die Cocktail-mixende Maschine von T&T Solutions aus Steyr ist nur ein Beispiel dafür, wo die Reise in vielen Bereichen hingeht: Immer öfter übernehmen Automaten die Arbeit von Menschen. Was angesichts des herrschenden Fachkräftemangels die oftmals schon dünn gewordene Personaldecke entspannt. Für Kunden heißt’s aber: umstellen. So betreibt Möbel-Riese IKEA im Geschäft in Haid nur noch fünf reguläre Kassen mit Mitarbeitern. 24 Terminals stehen dafür nun zum Self-Checkout bereit. Hier scannen und bezahlen Konsumenten ihren Einkauf seit Juni selbst.