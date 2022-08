Frau und Tochter tot: Fahndung nach Lebensgefährte

Die Zimmertür versperrt, die Wohnungstür jedoch nicht - verdächtig kam zwei Beamten die Situation in der Wohnung in der Mollardgasse in Mariahilf vor, als sie am Nachmittag kurz nach 17 Uhr die beiden Buben - sieben und neun Jahre alt - zurück nach Hause bringen wollten. Denn diese waren in der Praxis einer Augenärztin aufgetaucht, nicht wie sonst in Begleitung der Mutter. Höchst ungewöhnlich, weshalb die Medizinerin die Polizei rief.