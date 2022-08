Wien: Mutter und Tochter tot in Wohnung entdeckt

Aufmerksam geworden war man am Nachmittag auf die beiden kleinen Söhne der 32-Jährigen im Alter von sieben und neun Jahren. Laut Informationen der „Krone“ waren die Buben alleine in einer Arztpraxis aufgetaucht, die sich in der Nähe der Wohnung befindet. Die Ärztin wurde stutzig und versuchte, die Mutter der Kinder telefonisch zu erreichen, jedoch erfolglos. Aus diesem Grund wurde die Polizei alarmiert.