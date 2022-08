Strasser: Vor Sieg in Einkaufszentrum geschlafen

Snickers, Cola und Weißbrot

Von Beginn weg orientierte sich Christoph an der Taktik, in den ersten Tagen möglichst viel zu schlafen. „Das ist natürlich relativ, denn vom Startsonntag eine Woche hindurch hielt ich mich brav an die drei Stunden Schlaf pro Nacht. Erst in den letzten Tagen reduzierte ich auf eine Stunde, da ich die Chance auf den Sieg witterte. Insgesamt habe ich vier Mal in Hotels und vier Mal im Schlafsack - auf Wiesen, in einem Buswartehäuschen in Tschechien oder auf einer Terrasse eines Einkaufszentrums geschlafen“, beschreibt Strasser, der jetzt endlich wieder sein normales Leben genießt. „Jetzt freu ich mich auf ein gutes Essen, denn in den letzten zehn Tagen gab’s nur Cola, Snickers und Weißbrot von der Tankstelle.“